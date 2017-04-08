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В Росії гей відсудив у магазину 30 тис рублів за те, що його відмовились працевлаштувати

Мира в своєму позові вимагав з магазину 50 тисяч рублів і просив суд зобов'язати взяти його на роботу
В російському місці Омськ, суд присудив виплату місцевому жителю Едуарду Мире 30 тисяч рублів за те, що його відмовилися взяти на роботу в зв'язку з його нетрадиційною орієнтацією.
В Росії гей відсудив у магазину 30 тис рублів за те, що його відмовились працевлаштувати Фото: з вільних джерел

Цю суму чоловіку повинен виплатити директор магазину спортивного харчування Hardcore Андрій Чистяков.

Мира в своєму позові вимагав з магазину 50 тисяч рублів і просив суд зобов'язати Чистякова взяти його на роботу. Суддя відмовилася задовольняти другу вимогу заявника, повідомляє "Медуза".

"З огляду на клієнтуру нашого магазину, працювати у нас буде небезпечно", - зауважив директор магазину.

Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров знову висловився про гомосексуалів, назвавши їх "шайтанами" (у мусульманській міфології це злий дух, диявол) і "нелюдами".

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04 08 2017 15:18
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