CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ російському місці Омськ, суд присудив виплату місцевому жителю Едуарду Мире 30 тисяч рублів за те, що його відмовилися взяти на роботу в зв'язку з його нетрадиційною орієнтацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії гей відсудив у магазину 30 тис рублів за те, що його відмовились працевлаштувати
Мира в своєму позові вимагав з магазину 50 тисяч рублів і просив суд зобов'язати взяти його на роботу
Фото: з вільних джерел
Цю суму чоловіку повинен виплатити директор магазину спортивного харчування Hardcore Андрій Чистяков.
Мира в своєму позові вимагав з магазину 50 тисяч рублів і просив суд зобов'язати Чистякова взяти його на роботу. Суддя відмовилася задовольняти другу вимогу заявника, повідомляє "Медуза".
"З огляду на клієнтуру нашого магазину, працювати у нас буде небезпечно", - зауважив директор магазину.
Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров знову висловився про гомосексуалів, назвавши їх "шайтанами" (у мусульманській міфології це злий дух, диявол) і "нелюдами".
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04 08 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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