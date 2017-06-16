В Росії гумову качечку визнали засобом агітації

Таке рішення було ухвалене після антикорупційного мітинга 12 червня

Поліція у Санкт-Петербурзі офіційно визнала іграшкову жовту качку засобом агітації.

Таке рішення було ухвалене після антикорупційного мітинга 12 червня. Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

На мітинг проти корупції 12 червня багато місцевих прийшли саме з надувними або пластиковими качками. Символом протесту іграшки стали після розслідування Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального про Дмитра Медвєдєва. У фільмі було розказано про цілий будинок для качки на території резиденції у місті Плесо.

Нагадаємо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб. Зокрема, затримали опозиціонерів Олексія Навального та Іллю Яшина.

Зазначимо, через участь у мітингу викладача історії і суспільствознавства в Єйській гімназії № 14 Олександра Коровайного звільнили.

Також пізно ввечері 12 червня, після акції проти корупції, управління Слідчого комітету по Санкт-Петербургу порушило кримінальну справу за фактом насильства відносно представника влади (стаття 318 КК РФ). Слідство розшукувало "невстановленого чоловіка", який на Марсовому полі "під час проведення несанкціонованого мітингу вдарив кулаком по обличчю поліцейського". 15 червня стало відомо, що слідством був затриманий неповнолітній активіст міського "Молодіжного" "Яблука" Дмитро Мякішин - цієї весни він закінчив школу і збирався вступати до вузу.