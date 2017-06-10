В Росії хочуть визнати "небажаними" деякі американські ЗМІ

Про які саме ЗМІ йдеться, не уточнюється

Генпрокуратура РФ розглядає можливість визнати "небажаною" діяльність в Росії діяльність ряду американських видань.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на інформовані джерела.

Про які саме ЗМІ йдеться, не уточнюється.

Відомство разом з іншими "компетентними органами" почало вивчати цю можливість після засідання 5 жовтня робочої групи при комісії Ради Федерації по захисту державного суверенітету, повідомляє агентство. Там обговорювалися тиск влади США на працюючі в Америці російські ЗМІ, а також діяльність американських ЗМІ в РФ.

Нагадаємо, в травні 2017 року "Єдина Росія" звинуватила американські ЗМІ в спробі впливати на внутрішню політику Росії, в тому числі під час останніх виборів до Держдуми. У доповіді партії згадувалися "Голос Америки", "Радіо Свобода" і CNN.

Як повідомляв iPress.ua, журналіста видання The Guardian Алека Льюна затримали під час антикорупційних протестів у Москві. Іноземного кореспондента упіймали після фотографування поліцейських, які затримували неповнолітнього учасника мітингу.