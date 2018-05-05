В Росії кажуть про неминучі проблеми в ПАРЄ через втрату російських грошей
"За наявними даними, запас міцності у Ради Європи є. Фінансова"подушка" мінімум на рік", - розповів у інтерв'ю російському інформаційному агентству "РИА Новости", інформує Європейська правда.
"Якщо нічого не робити, то проблеми, пов'язані з відсутністю російської частки в бюджеті, дійсно почнуться якщо не в цьому, то в наступному році", - додав російський сенатор.
За його словами, часу цілком достатньо для того, щоб "звернутися до проблем по суті і виправити недемократичні положення правил процедури ПАРЄ до того, як вибухне справжня криза", - наголосив Косачов.
Крім того, Косачов пригрозив ПАРЄ, що Росія не візьме участь у виборах генсека організації, "якщо у російської делегації не буде всіх належних повноважень".
Нагадаємо, 21 листопада Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.
30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".
У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.
Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.
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