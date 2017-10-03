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В Росії кажуть, що ніяких листів від Януковича про вторгнення не отримували

Луценко нагадав, що попри заяву російського відомства, відеозапис розповіді представника Росії в ООН Віталія Чуркіна про згаданий лист залишається свідоцтвом непослідовності логіки росіян
Генпрокуратура Росії заявляє, що органи російської влади не отримували від екс-президента України Віктора Януковича жодних листів із проханням про введення до України підрозділів збройних сил РФ.
В Росії кажуть, що ніяких листів від Януковича про вторгнення не отримували Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

Лист російської прокуратури оприлюднив генпрокурор України Юрій Луценко.

"До Адміністрації президента РФ і Ради Федерації жодної заяви Януковича В. Ф. із проханням використати ЗС РФ на території України не надходило та цими державними установами не розглядалося. Жодні заяви Януковича В. Ф. не були підставою для звернення президента РФ до Ради Федерації щодо погодження використання ЗС РФ на території України", - йдеться в листі російської прокуратури, резюмує Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Луценко нагадав, що попри заяву російського відомства, відеозапис розповіді представника Росії в ООН Віталія Чуркіна про згаданий лист залишається свідоцтвом непослідовності логіки росіян.

"Що робити з виступом Чуркіна в Раді Безпеки ООН про цей лист? Що робити з відеоінтерв'ю самого Януковича, який підтверджує, що писав такий лист? Що робити з виступом на Совєті Федерації Клішаса, який говорить про лист Януковича до Совєта Федерації? Що врешті-решт робити з відео зустрічі Путіна з пресою в м. Ново-Огарево?", - написав очільник ГПУ.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя, заявив, що не просив вводити війська в Україну.

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10 03 2017 15:35
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