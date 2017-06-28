У Міноборони Росії спростовують захоплення силами ЗСУ російського військового
У відомстві підкреслили, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але минулого року звільнився в запас і на службу за контрактом не вступав, повідомляє РИА Новости.
"Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в ЗС РФ, після якої ще в травні 2016 року звільнився в установленому порядку в запас. Інформація про нібито вступ в подальшому Віктора Агєєва на військову службу за контрактом є вигадкою українських пропагандистів", - йдеться в релізі.
Згідно з повідомленням, на другій сторінці військового квитка Агєєва "є запис, що він звільнений в запас у травні 2016 року".
"У військовому квитку був би запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом у ЗС РФ, який українські спецслужби через незнання не встигли намалювати. Саме з цієї причини українські пропагандисти не стали публікувати фотографії інших сторінок військового квитка, а в черговий раз використали дилетантів з британської BBC для поширення фейкових "викриттів", - підкреслюється в повідомленні.
При цьому про нинішнє місцезнаходження Агєєва в прес-релізі нічого не повідомляється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.
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