В Росії колишній "ДНРівець" скоїв вбивство, після чого наклав на себе руки
Інцидент стався вранці в неділю на південному сході російської столиці. Поліцейські спробували затримати його, підозрюючи у вбивстві іншого чоловіка, але отримали у відповідь опір: поранені кілька правоохоронців. Після цього зловмисник застрелився. Про це повідомляє російський телеканал "Рен-ТВ".
Як зазначається, раніше він їздив воювати на Донбас як "добровольці", був бійцем та інструктором у лавах терористичної "ДНР". На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом.
У мережі опубліковано відео, зняте за хвилину до трагедії.
Як повідомляв iPress.ua, у квітні у Санкт-Петербурзі троє хворих військовослужбовців вбили двох медсестер, після чого зникли.
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