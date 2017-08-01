В Росії колишній "ДНРівець" скоїв вбивство, після чого наклав на себе руки

На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув п'ять місяців, до того працював педагогом-психологом

У Москві колишній бойовик "ДНР" вбив свого сусіда, влаштував стрілянину з поліцейськими, а при спробі його затримання, застрелився сам.

Інцидент стався вранці в неділю на південному сході російської столиці. Поліцейські спробували затримати його, підозрюючи у вбивстві іншого чоловіка, але отримали у відповідь опір: поранені кілька правоохоронців. Після цього зловмисник застрелився. Про це повідомляє російський телеканал "Рен-ТВ".

Як зазначається, раніше він їздив воювати на Донбас як "добровольці", був бійцем та інструктором у лавах терористичної "ДНР". На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом.

У мережі опубліковано відео, зняте за хвилину до трагедії.

Як повідомляв iPress.ua, у квітні у Санкт-Петербурзі троє хворих військовослужбовців вбили двох медсестер, після чого зникли.