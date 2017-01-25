CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Нижньому Новгороді (РФ) комунальні служби вирішили прибирати сніг на дорогах разом із асфальтовим покриттям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії комунальники прибирають сніг з доріг разом з асфальтом, - ВІДЕО
Місцеві жителі обурюються через подібне "варварство"
Фото: styler.rbc.ua
Тільки разом із нашаруванням льоду та снігу почали знімати і асфальтне покриття.
На відео в сюжеті телепередачі "Кстати" йдеться, що бульдозери прибирають сніг з вулиць, зриваючи дорожнє покриття.
При цьому, місцевий житель розповів журналістам, що асфальт був новий, його тільки недавно поклали. Бригадир комунальників відповів, що він "не при справах", а тракторист каже, що якщо таке відбувається, "значить асфальт такий був, якщо нормальний асфальт, то йому нічого не робиться".
Нагадаємо, що у російському місті Барнаул ями на дорогах, які комунальники не ремонтують, засипали зліпки зубів.
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25 01 2017 14:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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