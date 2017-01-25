Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Росії комунальники прибирають сніг з доріг разом з асфальтом, - ВІДЕО

Місцеві жителі обурюються через подібне "варварство"
В Нижньому Новгороді (РФ) комунальні служби вирішили прибирати сніг на дорогах разом із асфальтовим покриттям.
В Росії комунальники прибирають сніг з доріг разом з асфальтом, - ВІДЕО Фото: styler.rbc.ua

Тільки разом із нашаруванням льоду та снігу почали знімати і асфальтне покриття.

На відео в сюжеті телепередачі "Кстати" йдеться, що бульдозери прибирають сніг з вулиць, зриваючи дорожнє покриття.

При цьому, місцевий житель розповів журналістам, що асфальт був новий, його тільки недавно поклали. Бригадир комунальників відповів, що він "не при справах", а тракторист каже, що якщо таке відбувається, "значить асфальт такий був, якщо нормальний асфальт, то йому нічого не робиться".

Нагадаємо, що у російському місті Барнаул ями на дорогах, які комунальники не ремонтують, засипали зліпки зубів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2017 14:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat