В Росії комунальники прибирають сніг з доріг разом з асфальтом, - ВІДЕО

В Нижньому Новгороді (РФ) комунальні служби вирішили прибирати сніг на дорогах разом із асфальтовим покриттям.

Тільки разом із нашаруванням льоду та снігу почали знімати і асфальтне покриття.

На відео в сюжеті телепередачі "Кстати" йдеться, що бульдозери прибирають сніг з вулиць, зриваючи дорожнє покриття.

При цьому, місцевий житель розповів журналістам, що асфальт був новий, його тільки недавно поклали. Бригадир комунальників відповів, що він "не при справах", а тракторист каже, що якщо таке відбувається, "значить асфальт такий був, якщо нормальний асфальт, то йому нічого не робиться".

Нагадаємо, що у російському місті Барнаул ями на дорогах, які комунальники не ремонтують, засипали зліпки зубів.