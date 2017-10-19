Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Росії мер попросив місцевих не бити іноземців під час ЧС-2018

Влада міста домовляється з роботодавцями щодо надання калінінградцям вихідних у дні проведення матчів
Мер російського Калінінграда Олександр Ярошук закликав жителів міста виявляти гостинність під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року і заявив, що жителям краще виїхати з міста на час матчів.
В Росії мер попросив місцевих не бити іноземців під час ЧС-2018 Фото: by24.org

"Одна з чотирьох ігор, яка пройде в Калінінграді, точно буде європейська, топова. У місто приїдуть 70-100 тисяч туристів. Всі, звичайно, на стадіон не потраплять. Тому варто навести місцевим жителям порядок у себе на подвір'ях. І краще планувати виїхати з міста відпочити на природу", - сказав Ярошук в середу в ефірі радіостанції "КП-Калінінград",  повідомляє "Интерфакс".

За його словами, футбольні фанати будуть сидіти в пабах, і градус відносин між ними може бути високим.

"Я закликаю всіх бути гостинними, добрими, нікого не бити. Якщо володієте англійською мовою, допомагайте туристам - підкажіть, поспілкуйтеся", - попросив мер.

Читайте також: Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Нагадаємо, ЧС-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 06:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.