В Росії мер попросив місцевих не бити іноземців під час ЧС-2018
"Одна з чотирьох ігор, яка пройде в Калінінграді, точно буде європейська, топова. У місто приїдуть 70-100 тисяч туристів. Всі, звичайно, на стадіон не потраплять. Тому варто навести місцевим жителям порядок у себе на подвір'ях. І краще планувати виїхати з міста відпочити на природу", - сказав Ярошук в середу в ефірі радіостанції "КП-Калінінград", повідомляє "Интерфакс".
За його словами, футбольні фанати будуть сидіти в пабах, і градус відносин між ними може бути високим.
"Я закликаю всіх бути гостинними, добрими, нікого не бити. Якщо володієте англійською мовою, допомагайте туристам - підкажіть, поспілкуйтеся", - попросив мер.
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Нагадаємо, ЧС-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.
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