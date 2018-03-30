У Росії мешканцям Волоколамська видають респіратори через запах зі сміттєвого полігону
Про це повідомляє "Интерфакс".
Першу партію засобів індивідуального захисту вже передали місцевим, влада готує закупівлю ще однієї партії.
Водночас у Міністерстві з надзвичайних ситуацій не вважають за необхідне вводити режим надзвичайного стану та обмежуються "режимом підвищеної готовності". Він передбачає моніторинг навколишнього середовища та інформування населення.
29 березня посадовці Волоколамського району у Росії заявили про намір ввести режим надзвичайної ситуації у регіоні.
Нагадаємо, 21 березня у Волоколамську вже півсотні дітей звернулися до лікарні зі скаргами на висип, нудоту й запаморочення.
Влада Волоколамського району Московської області ввела режим надзвичайної ситуації на території полігону, щоб почати його рекультивацію. Разом з тим підмосковне керівництво вирішило підготувати план заходів, спрямованих на зниження негативного впливу полігону "Ядрово" на довкілля.
16 березня на полігоні "Ядрово" відбулося кілька залпових викидів сірководню. Прес-служба міністерства екології та природокористування Московської області наступного дня повідомила про ліквідацію осередків витоку звалищного газу.
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