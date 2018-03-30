У Росії мешканцям Волоколамська видають респіратори через запах зі сміттєвого полігону

Режим надзвичайного стану поки не запроваджуватимуть

Мешканцям Волоколамська Московської області рятувальники почали видавати респіратори та маски через шкідливі викиди та різкий запах зі сміттєвого полігону.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Першу партію засобів індивідуального захисту вже передали місцевим, влада готує закупівлю ще однієї партії.

Водночас у Міністерстві з надзвичайних ситуацій не вважають за необхідне вводити режим надзвичайного стану та обмежуються "режимом підвищеної готовності". Він передбачає моніторинг навколишнього середовища та інформування населення.

29 березня посадовці Волоколамського району у Росії заявили про намір ввести режим надзвичайної ситуації у регіоні.

Нагадаємо, 21 березня у Волоколамську вже півсотні дітей звернулися до лікарні зі скаргами на висип, нудоту й запаморочення.

Влада Волоколамського району Московської області ввела режим надзвичайної ситуації на території полігону, щоб почати його рекультивацію. Разом з тим підмосковне керівництво вирішило підготувати план заходів, спрямованих на зниження негативного впливу полігону "Ядрово" на довкілля.

16 березня на полігоні "Ядрово" відбулося кілька залпових викидів сірководню. Прес-служба міністерства екології та природокористування Московської області наступного дня повідомила про ліквідацію осередків витоку звалищного газу.