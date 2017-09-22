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В Росії на пам'ятнику Калашникову зобразили схему німецької гвинтівки

Пам'ятник відкрили 19 вересня
У Росії історик виявив, що на одній з частин пам'ятника конструктору Михайлу Калашникову зображена схема німецької штурмової гвинтівки MKb.42.
В Росії на пам Фото: facebook/Yuri Pasholok

Історик Юрій Пашолок опублікував в Facebook фото фрагмента пам'ятника, а поруч схему німецької гвинтівки.

"Тільки не кажіть, що це вони випадково. За таке треба бити, боляче і прилюдно", - написав історик.

Пізніше Пашолок додав, що скульптор не зобов'язаний знати тип автомата і креслення, а питання щодо допущеної помилки слід задавати людям, які брали остаточний варіант.

Гвинтівка MKb.42, розроблена в 1942 році компанією Walther, стояла на озброєнні Німеччини під час Другої світової війни.

Пам'ятник Михайлу Калашникову - творцеві відомої стрілецької зброї - відкрили 19 вересня на перетині Садової-Каретної і Долгоруковській вулиць в Москві. Над створенням пам'ятника працювала творча майстерня Салавата Щербакова.

Як повідомляв iPress.ua, у травні у Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.

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22 09 2017 13:49
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