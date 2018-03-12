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В Росії нагородять прикордонників, які захопили українські кораблі і моряків

За словами Володіна, російські прикордонники поводилися "бездоганно", "мужньо" й "ефективно вирішили" завдання захисту кордону, які стояли перед ними
У російському парламенті готують пропозиції про нагородження прикордонників, які атакували і захопили українські кораблі в нейтральних водах біля Керченської протоки 25 листопада.
В Росії нагородять прикордонників, які захопили українські кораблі і моряків Фото: ФСБ

"Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушенню нашого кордону і в захисті законності", - наголосив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Интерфакс".

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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03 12 2018 17:34
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