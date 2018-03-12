В Росії нагородять прикордонників, які захопили українські кораблі і моряків

За словами Володіна, російські прикордонники поводилися "бездоганно", "мужньо" й "ефективно вирішили" завдання захисту кордону, які стояли перед ними

У російському парламенті готують пропозиції про нагородження прикордонників, які атакували і захопили українські кораблі в нейтральних водах біля Керченської протоки 25 листопада.

"Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушенню нашого кордону і в захисті законності", - наголосив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Интерфакс".

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Читайте також: Bellingcat: Обстріл катера "Бердянськ" відбувся у нейтральних водах