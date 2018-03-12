ПОЛІТИКА НОВИНИУ російському парламенті готують пропозиції про нагородження прикордонників, які атакували і захопили українські кораблі в нейтральних водах біля Керченської протоки 25 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії нагородять прикордонників, які захопили українські кораблі і моряків
За словами Володіна, російські прикордонники поводилися "бездоганно", "мужньо" й "ефективно вирішили" завдання захисту кордону, які стояли перед ними
Фото: ФСБ
"Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушенню нашого кордону і в захисті законності", - наголосив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Интерфакс".
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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