В Росії не погодились перепоховати Леніна
Відповідний висновок надійшло до Держдуми, повідомили агентству "Інтерфакс" в прес-службі фракції ЛДПР.
У кабінеті міністрів пояснили, що реалізація законопроекту "зажадає додаткових витрат, що покриваються за рахунок коштів федерального бюджету". Законопроект, проте, не визначає джерела фінансування цих витрат, у зв'язку з чим виникають труднощі в оцінці фінансових наслідків його прийняття.
Законопроект припускає "незгоди з чинним законодавством можливості" перепоховання, форми, способи і місце якого визначають тільки близькі родичі або особи, які звернулися з клопотанням про це, наголошується в відкликанні.
Законопроект підготували у квітні цього року, однак суперечки з питання поховання Володимира Леніна тривають протягом багатьох років.
Також у квітні глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що тіло Володимира Леніна має бути поховане, але необхідно дочекатися "згоди в суспільстві" щодо цього питання.
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