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В Росії не погодились перепоховати Леніна

Законопроект відхилили через фінансовий бік питання
Російський уряд не підтримав законопроект ЛДПР про перепоховання Володимира Леніна.
В Росії не погодились перепоховати Леніна Фото: rus-ekskurs.net

Відповідний висновок надійшло до Держдуми, повідомили агентству "Інтерфакс" в прес-службі фракції ЛДПР.

У кабінеті міністрів пояснили, що реалізація законопроекту "зажадає додаткових витрат, що покриваються за рахунок коштів федерального бюджету". Законопроект, проте, не визначає джерела фінансування цих витрат, у зв'язку з чим виникають труднощі в оцінці фінансових наслідків його прийняття.

Законопроект припускає "незгоди з чинним законодавством можливості" перепоховання, форми, способи і місце якого визначають тільки близькі родичі або особи, які звернулися з клопотанням про це, наголошується в відкликанні.

Законопроект підготували у квітні цього року, однак суперечки з питання поховання Володимира Леніна тривають протягом багатьох років.

Також у квітні глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що тіло Володимира Леніна має бути поховане, але необхідно дочекатися "згоди в суспільстві" щодо цього питання.

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08 09 2017 17:45
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