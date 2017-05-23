В Росії неповнолітнім можуть заборонити брати участь в акціях протесту

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова схвалила ініціативу спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко про заборону на участь неповнолітніх в акціях протесту.

"Я підтримую загальну тезу і спробу розробити додаткові механізми та інструментарій", - сказала Москалькова. За її словами, це необхідно, "щоб попередити участь неповнолітніх в акціях протесту", повідомляє "ТАСС".

Вона зазначила, що в законодавстві існують обмеження "фінансового і сімейного характеру", а також обмеження на відвідування публічних заходів. Ці заходи спрямовані на те, щоб підвищити "рівень безпеки неповнолітніх". На думку Москалькової, "люди, які ще не дозріли в своїх політичних переконаннях, не повинні стати об'єктами для маніпуляції та провокації".

Раніше спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко виступила за заборону на участь в дітей в акціях протесту. Вона зазначила, що вважає неприпустимим, "коли через інтернет, соціальні мережі в незаконні масові заходи залучають неповнолітніх". На її думку, це "нечесно, цинічно" і є "нехтуванням моральних і громадянських норм".

Нагадаємо, 2 квітня в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.

16 квітня у центрі Санкт-Петербурга поліція затримала близько 30 осіб, які брали участь в акції "Вільна хода" або "Хода нової опозиції".