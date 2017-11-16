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В Росії обшукують редакцію "Нової газети"

В редакції перебувають п'ять співробітників поліції, які "представилися як співробітники УВС ЦАО, відділ з питань міграції"
В Росії телеканал "Рен ТВ" повідомив про поліцейську перевірку в редакції "Нової газети" до того, як туди прийшли поліцейські.
В Росії обшукують редакцію "Нової газети" Фото: kok.team

Про це повідомила "Медіазоні" представник редакції газети Надія Прусенкова.

"Новина про те, що вони [поліцейські] прийшли, на "Рен ТВ" з'явилася раніше, ніж вони прийшли. Про те, що вони приходять, ми теж дізналися від "Рен ТВ". Точніше, нам подзвонили колеги і сказали, що "Рен ТВ" кажуть. Ми такі: "о, треба ж", і тут вони прийшли", - розповіла Прусенкова.

Повідомлення про перевірку "Нової газети" було опубліковане на сайті "Рен ТВ" о 12:55 мск. У замітці йдеться, що до редакції, "за деякими даними, під'їхали два автобуси, близько двох десятків поліцейських зайшли в будівлю". Перевірка проводиться в зв'язку з порушеннями при прийомі на роботу журналіста Алі Феруза.

Прусенкова повідомила "Медіазоні і "Інтерфаксу", що в перевірці беруть участь значно менше поліцейських, ніж стверджує телеканал. За її словами, в редакції перебувають п'ять співробітників поліції, які "представилися як співробітники УВС ЦАО, відділ з питань міграції".

 

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16 11 2017 17:06
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