В Росії обстріляли бізнесмена: чоловік загинув

У центрі Москви вдень 5 жовтня скоєно замах на бізнесмена Арсена Папазяна.

Замах стався в Банківському провулку (поруч з Мясницкой вулицею). За даними СК, в цей момент чоловік йшов додому. Злочинці вистрілили в нього чотири рази. Їм вдалося сховатися. Постраждалого госпіталізували, згодом він помер у реанімації, пише "Медуза".

Порушено кримінальну справу про замах на вбивство.

Як повідомляв iPress.ua, у червні Національна поліція затримала трьох громадян однієї з країн колишнього СРСР, яких підозрюють у вбивстві бізнесмена-турка під Одесою.