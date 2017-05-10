CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Москви вдень 5 жовтня скоєно замах на бізнесмена Арсена Папазяна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії обстріляли бізнесмена: чоловік загинув
Постраждалого госпіталізувати, він помер у реанімації
Фото: 24tv.ua
Замах стався в Банківському провулку (поруч з Мясницкой вулицею). За даними СК, в цей момент чоловік йшов додому. Злочинці вистрілили в нього чотири рази. Їм вдалося сховатися. Постраждалого госпіталізували, згодом він помер у реанімації, пише "Медуза".
Порушено кримінальну справу про замах на вбивство.
Як повідомляв iPress.ua, у червні Національна поліція затримала трьох громадян однієї з країн колишнього СРСР, яких підозрюють у вбивстві бізнесмена-турка під Одесою.
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05 10 2017 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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