В Росії обвалилась багатоповерхівка Очевидці стверджують, що було чути вибух

Частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня обрушився в четвер в Іжевську.

Фото: twitter.com/Mikki_Versh

Про це пише Інтерфакс з посиланням на очевидців. За їх даними, зруйнувався один під'їзд будинку. Очевидці відзначають, що в будівлі стався вибух. ТАСС повідомляє з посиланням на джерело в екстрених службах, що в результаті обвалення є постраждалі, але їх кількість поки невідома. Нагадаємо, у вересні в Росії в місті Балашисі щонайменше семеро людей постраждали після того, як стіна покинутого кінотеатру "Союз" майже повністю обвалилася на торгові ряди, які стояли неподалік.

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