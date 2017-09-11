CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧастина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня обрушився в четвер в Іжевську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії обвалилась багатоповерхівка
Очевидці стверджують, що було чути вибух
Фото: twitter.com/Mikki_Versh
Про це пише Інтерфакс з посиланням на очевидців.
За їх даними, зруйнувався один під'їзд будинку. Очевидці відзначають, що в будівлі стався вибух.
ТАСС повідомляє з посиланням на джерело в екстрених службах, що в результаті обвалення є постраждалі, але їх кількість поки невідома.
Нагадаємо, у вересні в Росії в місті Балашисі щонайменше семеро людей постраждали після того, як стіна покинутого кінотеатру "Союз" майже повністю обвалилася на торгові ряди, які стояли неподалік.
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09 11 2017 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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