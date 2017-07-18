В Росії олімпійський чемпіон у нетверезому стані забрав ікону з храму

Чотириразовий російський олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тіхонов потрапив в курйозну ситуацію в Челябінській області.

Росіянин в нетверезому стані увірвався в храм в селі Уйское і забрав ікону, яку сам же подарував 5 років тому, інформує Xsport з посиланням на заяву храму.

"Сьогодні Тіхонов забрав ікону з храму. Це відбувалося на очах багатьох прихожан. Прийшовши в нетверезому стані, він почав свою промову з образ настоятеля.

Коли Тіхонов виходив з іконою, він накинувся на неповнолітню дівчинку, яка його сфотографувала. Він заподіяв їй біль, зриваючи фотоапарат з її шиї і штовхаючи її всією своєю силою, а, в завершенні, замахнувся на неї кулаком, заподіявши тим самим переляк. Але, завдяки прихожанам храму, не встиг її вдарити, так як вони його зупинили.

Тепер ми бачимо, який у нас насправді прославлений земляк. У зв'язку з цим, виникає питання, чи може бути почесним громадянином району ця людина, яка піднімає руку на дітей, і чи може школа носити його ім'я?"

Нагадаємо, що раніше в Росії п'яний чоловік спалив село, щоб помститися "моджахедам" за теракт у Петербурзі.