В Росії під час антипутінської акції почали затримувати людей

Затримання почалися після того, як учасник дістав плакат "Набрид" і присутні почали це скандувати

В Кемерові на акції "Набрид" "Відкритої Росії" затримали, за різними даними, від 16 до 20 осіб.

Про 20 затриманих повідомляє у Twitter "Відкрита Росія", про 16 - "ОВД-Инфо".

Як розповів "ОВД-Инфо" один з учасників акції, затримання почалися після того, як він дістав плакат "Набрид" і присутні почали це скандувати. Серед затриманих опинилася восьмирічна дитина. "ОВД-Инфо" зазначає, що невдовзі після затримання учасників акції "почали виводити з автозаку".

За інформацією "Еха Москви", ще до початку акції в Кемерові був затриманий її організатор Дмитро Улітін. Точна кількість учасників акції протесту не повідомляється. "Відкрита Росія" повідомляє, що на ній було "багато людей".

У Кемерові акцію протесту "Набрид" не погодила міська влада. Узгоджені мітинги під цією назвою пройдуть в 11 містах - в Томську, Кірові, Пскові, Уфі, Воронежі, Ростові-на-Дону, Новосибірську, Краснодарі, Чебоксарах, Самарі, Калінінграді. У Москві та Петербурзі влада акції не погодила.

Раніше приймальню президента у Москві обгородили парканом, а до будівлі стягнули спецтехніку. Згідно із задумом організаторів акції "Набрид", її учасники повинні принести листа зі своїми вимогами у міські приймальні президента Росії.

Сьогодні "Відкрита Росія" проводить акцію "Набрид" в низці міст Росії. Організація запропонувала учасникам акції написати на спеціальних бланках офіційні листи на ім'я президента РФ Володимира Путіні не йти на вибори. У Москві та Петербурзі акції не погодили.

Рух "Відкрита Росія" заснований в 2001 році, тоді він займалося в основному освітніми проектами. Після вироку у справі ЮКОСа організація фактично припинила роботу. Діяльність її відновилася після того, як у 2014 році Ходорковський вийшов з в'язниці.

Нагадаємо, 16 квітня у центрі Санкт-Петербурга поліція затримала близько 30 осіб, які брали участь в акції "Вільна хода" або "Хода нової опозиції".