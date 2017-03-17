В Росії планують заборонити свідків Єгови "за екстремізм"

У зв'язку з цим було подано позовну заяву до Верховного суду про заборону організації

Міністерство юстиції Росії надіслало до Верховного суду позов з вимогою визнати екстремістським організацію "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" і заборонити її діяльність в країні.

"Мін'юстом Росії в період з 8 по 27 лютого 2017 року проведена позапланова документальна перевірка відповідності діяльності релігійної організації "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" заявленим в її статуті цілям і завданням", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, інформує "РБК-Україна".

Мін'юст дійшов висновку, що "Свідки Єгови" крім іншого порушують норми закону "Про протидію екстремістської діяльності". У зв'язку з цим було подано позовну заяву до Верховного суду про заборону організації.

Раніше в Росії відбулося кілька судових процесів проти громад "Свідків Єгови", що була зареєстрована в країні у 1991 році. Як правило, їх звинувачують в екстремістській діяльності.

У разі заборони це рішення торкнеться близько 400 зареєстрованих місцевих релігійних організацій "Свідків Єгови" в Росії, а також громад, що об'єднують понад 175 тис. послідовників цього віровчення.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Карачаєво-Черкесії (Російська Федерація) вперше в російській судовій практиці завели адміністративну справу за "пакетом Ярової" на кришнаїта, який роздавав релігійну літературу перехожим.