В Росії планують заборонити свідків Єгови "за екстремізм"
"Мін'юстом Росії в період з 8 по 27 лютого 2017 року проведена позапланова документальна перевірка відповідності діяльності релігійної організації "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" заявленим в її статуті цілям і завданням", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, інформує "РБК-Україна".
Мін'юст дійшов висновку, що "Свідки Єгови" крім іншого порушують норми закону "Про протидію екстремістської діяльності". У зв'язку з цим було подано позовну заяву до Верховного суду про заборону організації.
Раніше в Росії відбулося кілька судових процесів проти громад "Свідків Єгови", що була зареєстрована в країні у 1991 році. Як правило, їх звинувачують в екстремістській діяльності.
У разі заборони це рішення торкнеться близько 400 зареєстрованих місцевих релігійних організацій "Свідків Єгови" в Росії, а також громад, що об'єднують понад 175 тис. послідовників цього віровчення.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Карачаєво-Черкесії (Російська Федерація) вперше в російській судовій практиці завели адміністративну справу за "пакетом Ярової" на кришнаїта, який роздавав релігійну літературу перехожим.
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