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В Росії заблокували і розблокували домен Google

В Росії користувачі декількох операторів зв'язку поскаржилися на блокування доступу до сайту google.ru на вимогу "Роскомнадзора"
В Росії заблокували і за деякий час розблокували домен Google.
В Росії заблокували і розблокували домен Google Фото: FRANCOIS LENOIR

Як повідомляє "Медуза", "Роскомнадзор" наказав провайдерам заблокувати російський домен пошукової системи Google (google.ru). Домен одразу заблокували провайдери ТТК, "Акадо", московський провайдер "Авакс" і петербурзький Sumtel.

Відомо про проблеми з доступом у кількох десятків операторів, включаючи МТС. Також повідомляється, що на сайт неможливо зайти через wi-fi московського метро.

В реєстр заборонених сайтів зазначено, що сайт www.google.ru внесли до "чорного списку" ще в 2016 році.

Однак, пізніше доступ до сайту відновили. Керівник "Роскомнадзора" Олександр Жаров пояснив "Ведомостям", що у Google стояв редирект з сайту букмекерської компанії, тому оператори почали його блокувати. Він додав, що Google вже прибрав редирект, проблема була швидко вирішена.

Домен був у списку заборонених сайтів з 2016 року. Чому його наказали заблокувати саме зараз, невідомо.

Нагадаємо, що російська влада заблокувала на окупованих територіях Донбасу 113 українських новинних сайтів.

 

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22 06 2017 15:58
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