В Росії поглумилися над чорнобильською трагедією
На сайті телеканалу "Звезда" вийшла стаття, в якій Порошенко був названий "радіоактивним", а київська влада "мутуючою", - повідомляє Еспресо.TV
"Широко розрекламоване "Укриття", зведене на гроші західних інвесторів, продовжує "світитися" чітко видимими ночами викидами радіації", - пише автор статті на сайті "Звезды".
Телеканал повідомляє, що "співробітникам, які працюють в 30 км зоні ЧАЕС, до прізвища додається приставка "фон" (наприклад, Олександр фон Іванов)".
"До співробітників, що працюють в межах 10 км зони, в зверненні вживаються слова "Ваша світлість". А до співробітників з 5 км зони, в зверненні вживаються слова "Ваше сіятельство", - пише "Звезда".
Раніше, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала маріупольський телеканал "МТВ" за трансляцію російської передачі, яка заперечує існування України.
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