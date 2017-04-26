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В Росії поглумилися над чорнобильською трагедією

Пропагандисти телеканалу "Звезда" посміялися над чорнобильською трагедією
Російський пропагандистський телеканал "Звезда" у річницю чорнобильської трагедії назвав українського Президента Петра Порошенка "радіоактивним".
В Росії поглумилися над чорнобильською трагедією Фото: скріншот tvzvezda.ru

На сайті телеканалу "Звезда" вийшла стаття, в якій Порошенко був названий "радіоактивним", а київська влада "мутуючою", - повідомляє Еспресо.TV

"Широко розрекламоване "Укриття", зведене на гроші західних інвесторів, продовжує "світитися" чітко видимими ночами викидами радіації", - пише автор статті на сайті "Звезды".

Телеканал повідомляє, що "співробітникам, які працюють в 30 км зоні ЧАЕС, до прізвища додається приставка "фон" (наприклад, Олександр фон Іванов)".

"До співробітників, що працюють в межах 10 км зони, в зверненні вживаються слова "Ваша світлість". А до співробітників з 5 км зони, в зверненні вживаються слова "Ваше сіятельство", - пише "Звезда".

Раніше, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала маріупольський телеканал "МТВ" за трансляцію російської передачі, яка заперечує існування України.

 
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26 04 2017 15:23
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