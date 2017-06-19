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В Росії поліцейські підтвердили, що застосували в камерах газ

Раніше в відділення за дрібне хуліганство був доставлений 37-річний громадянин
Співробітники поліції Санкт-Петербургу дійсно застосували спецзасіб - перцевий газ - у відділенні поліції, де знаходилися затримані за участь в неузгоджену мітингу.
В Росії поліцейські підтвердили, що застосували в камерах газ Фото: obozrevatel.com

В відділення за дрібне хуліганство був доставлений 37-річний громадянин.

"З урахуванням медичних показників чоловіка помістили одного в камері для адміністративно затриманих. Через 15 хвилин він став вести себе неадекватно і намагався нанести собі ушкодження. Відповідно до законодавства співробітники поліції застосували до нього спецзасіб - перцевий газ", - пояснив представник поліції виданню РБК.

Після цього затриманих за участь в мітингах, які були в відділі поліції, відвели в зал нарад для продовження процесуальних дій.

"При цьому одна з доставлених самостійно викликала швидку допомогу. Прибулі лікарі оглянули жінку, проте в госпіталізації відмовили", - пояснили в МВС.

Нагадаємо, в Росії затримані на акції протесту 12 червня в Петербурзі заявили, що в 33-му відділенні поліції, де вони провели ніч, в камери пустили газ.

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19 06 2017 15:49
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