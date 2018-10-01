В Росії п'яний чоловік на викраденому БТРі врізався в магазин і намагався винести пляшку вина

Перед цим він переїхав чужий автомобіль

В Росії у місті Апатити Мурманської області нетверезий чоловік викрав бронетранспортер зі стоянки місцевої автошколи.

За даними РІА "Новости", близько 8:30 за місцевим часом він проїхав на гусеничній машині через ліс, а потім переїхав автомобіль і протаранив вітрину магазину.

Після того, як чоловік виліз із БТР, він зайшов в магазин і спробував винести пляшку вина. Посеред торгових рядів поліція без будь-якого опору зупинила викрадача, якого вже затримували за крадіжку КамАЗа з автобази Кольського наукового центру РАН.

Нагадаємо, у листопаді у Москві 37-річний житель Ново-Передєлкіно вижив після падіння з 9 поверху.