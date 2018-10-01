CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Росії у місті Апатити Мурманської області нетверезий чоловік викрав бронетранспортер зі стоянки місцевої автошколи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії п'яний чоловік на викраденому БТРі врізався в магазин і намагався винести пляшку вина
Перед цим він переїхав чужий автомобіль
Фото: Хибины.com
За даними РІА "Новости", близько 8:30 за місцевим часом він проїхав на гусеничній машині через ліс, а потім переїхав автомобіль і протаранив вітрину магазину.
Після того, як чоловік виліз із БТР, він зайшов в магазин і спробував винести пляшку вина. Посеред торгових рядів поліція без будь-якого опору зупинила викрадача, якого вже затримували за крадіжку КамАЗа з автобази Кольського наукового центру РАН.
Нагадаємо, у листопаді у Москві 37-річний житель Ново-Передєлкіно вижив після падіння з 9 поверху.
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10 01 2018 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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