CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКореспондент НТВ хотів зробити позитивний репортаж з Дня повітряно-десантних військ (ПДВ) в Росії, але отримав по обличчю від чоловіка напідпитку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії п'яний десантник вдарив журналіста по обличчю у прямому ефірі, - ВІДЕО
Нападник був одягнутий в футболку з логотипом організації "Оплот"
Скріншот
Інцидент стався в Парку Горького в Москві, де 2 серпня постійно відзначається День ПДВ.
Чоловік кричав "Україну захопимо" і нецензурно висловлювався. Кореспондент попросив "помовчати". Після цього чоловік вдарив журналіста НТВ і прямий ефір був перерваний.
(Увага! Відео містить ненормативну лексику!)
Хуліган (за словами очевидців, він був п'яний) втік, але незабаром був затриманий.
Згодом виявилось, що нападник не маэ ныякого выдношення до ПДВ.
На нападнику була футболка з логотипом української організації, заснованої харків'янином Євгеном Жиліним, "Оплот".
Нагадаємо, минулого місяця у В'єтнамі росіянки вчинили сварку із співробітниками готелю, а потім затіяли бійку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2017 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles