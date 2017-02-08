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В Росії п'яний десантник вдарив журналіста по обличчю у прямому ефірі, - ВІДЕО

Нападник був одягнутий в футболку з логотипом організації "Оплот"
Кореспондент НТВ хотів зробити позитивний репортаж з Дня повітряно-десантних військ (ПДВ) в Росії, але отримав по обличчю від чоловіка напідпитку.
В Росії п Скріншот

Інцидент стався в Парку Горького в Москві, де 2 серпня постійно відзначається День ПДВ.

Чоловік кричав "Україну захопимо" і нецензурно висловлювався. Кореспондент попросив "помовчати". Після цього чоловік вдарив журналіста НТВ і прямий ефір був перерваний.

(Увага! Відео містить ненормативну лексику!)

Хуліган (за словами очевидців, він був п'яний) втік, але незабаром був затриманий.

Згодом виявилось, що нападник не маэ ныякого выдношення до ПДВ.

На нападнику була футболка з логотипом української організації, заснованої харків'янином Євгеном Жиліним, "Оплот".

Нагадаємо, минулого місяця у В'єтнамі росіянки вчинили сварку із співробітниками готелю, а потім затіяли бійку.

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02 08 2017 15:36
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