В Росії п'яний чоловік випав з 9-го поверху і, повернувшись в квартиру, продовжив пити

Він викликав поліцію, але забув потім навіщо

У Москві 37-річний житель Ново-Передєлкіно вижив після падіння з 9 поверху.

Чоловік викликав поліцію, але коли правоохоронці приїхали, він забув про те, що сталося. Про це повідомляє телеканал "360", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Чоловік випивав на самоті і випав з вікна. Він повернувся в квартиру і викликав "02". Коли поліція приїхала за вказаною адресою, москвич забув, з якого приводу їх викликав. Після поліцейських прибули лікарі швидкої допомоги. Вони діагностували у чоловіка множинні травми, в тому числі забій грудної клітини. Його доставили в лікарню.

Обставини ще уточнюються.

Нагадаємо, у Домініканській Республіці під час відпочинку загинула 35-річна росіянка, жителька Челябінська Наталя Бородіна – під час руху авто жінка висунула тіло з вікна та зіткнулася з дорожнім знаком.