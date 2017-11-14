В Росії п'яний чоловік випав з 9-го поверху і, повернувшись в квартиру, продовжив пити
Чоловік викликав поліцію, але коли правоохоронці приїхали, він забув про те, що сталося. Про це повідомляє телеканал "360", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Чоловік випивав на самоті і випав з вікна. Він повернувся в квартиру і викликав "02". Коли поліція приїхала за вказаною адресою, москвич забув, з якого приводу їх викликав. Після поліцейських прибули лікарі швидкої допомоги. Вони діагностували у чоловіка множинні травми, в тому числі забій грудної клітини. Його доставили в лікарню.
Обставини ще уточнюються.
Нагадаємо, у Домініканській Республіці під час відпочинку загинула 35-річна росіянка, жителька Челябінська Наталя Бородіна – під час руху авто жінка висунула тіло з вікна та зіткнулася з дорожнім знаком.
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