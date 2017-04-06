В Росії п'яний чоловік застрелив десятьох осіб (ОНОВЛЕНО)

Інцидент трапився уночі під час застілля на одній з дач

Масове вбивство сталося в російському селищі Редкіно (Тверська область), розташованому за 110 кілометрів від Москви. Були застрелені вісім осіб - п'ять чоловіків і три жінки.

Уночі під час застілля на одній з дач у садівничому товаристві "50 років Жовтня" між гостями стався побутовий конфлікт, після чого один з них поїхав геть. Повернувшись з мисливською рушницею, він почав стріляти, убивши вісьмох людей. Про це повідомляють на сайті Слідчого комітету РФ.

Тим, хто вижив, вдалося зв'язатися з правоохоронними органами, які затримали стрільця. Повідомляють, що це житель Москви 1972 року народження. Російські ЗМІ пишуть, що чоловік працював електриком у садівничому товаристві "50 років Жовтня", де і були застрелені люди.

Оновлення:

Згодом у багажнику однієї з машин, яка стояла біля дачі, де сталися вбивства, було знайдено ще один труп. За версією слідства, цю жінку вбивця намагався змусити копати собі могилу. Коли вона відмовилася, він застрелив її і заховав труп у багажник, пише ТАСС із посиланням на джерело.

Як повідомив РИА "Новости" представник УМВС у Тверській області Вадим Лєвшин, чоловік стріляв у людей з 12-каліберного карабіна з близької відстані і шансів вижити вони не мали. За даними прес-служби Центрального округу Росгвардії, підозрюваний володів зброєю законно, але зберігав її на дачній ділянці з порушенням вимог.

Як повідомляв iPress.ua, у травні в Харкові співробітник поліцейського спецпідрозділу відкрив вогонь із пістолету.