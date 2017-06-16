В Росії школяра підозрюють в насильстві над поліцейським на акції 12 червня, бо хлопець на нього впав

На відео з мітингу видно, як Мякішин стрибнув вниз, на нього кинулися співробітники ОМОНу, в тому числі, мабуть, і потерпілий співробітник

Пізно ввечері 12 червня, після акції проти корупції, управління Слідчого комітету по Санкт-Петербургу порушило кримінальну справу за фактом насильства відносно представника влади (стаття 318 КК РФ). Слідство розшукувало "невстановленого чоловіка", який на Марсовому полі "під час проведення несанкціонованого мітингу вдарив кулаком по обличчю поліцейського".

15 червня стало відомо, що стілдством був затриманий неповнолітній активіст міського "Молодіжного" "Яблука" Дмитро Мякішин - цієї весни він закінчив школу і збирався вступати до вузу.

Вчора оперативники повезли його до слідчого. Про це повідомляє Медуза, посилаючись на прес-секретаря "Молодіжного "Яблука" в Петербурзі Данила Семенова.

За інформацією "Фонтанки" затримували школяра представники антіекстремістского Центру "Е".

Постраждалим визнаний співробітник патрульно-постової служби Центрального району, якому, за попередньою інформацією, під час несанкціонованої антикорупційної акції на Марсовому полі 12 червня вибили зуб. Ім'я співробітника поліції не повідомляється.

Дмитро Мякішин встиг розповісти "Відкритій Росії", що його затримали вранці біля дверей квартири. Школяр йшов на іспит.

"Що стосується мітингу. Тоді я забрався на піднесення, мене почав оточувати ОМОН. Вони на мене побігли, я стрибнув, мене повалили шість поліцейських, і, мабуть, один впав, спіткнувся, і у нього зуб випав", - розповів Мякішин свою версію події. Мати Мякішіна відмовилася розмовляти з "Медузою".

Момент інциденту з Мякішиним на акції 12 червня зафіксований на відео. На записі видно, що підліток втік від поліцейських по одному з чотирьох гранітних блоків навколо вічного вогню на Марсовому полі. Його спробували зняти звідти. Мякішин стрибнув вниз, на нього кинулися співробітники ОМОНу, в тому числі, мабуть, і потерпілий співробітник. Якщо сповільнити відео, видно, що поліцейський схопив підлітка ззаду і при падінні на гранітну плиту вдарився щелепою об голову Мякішина. На ноги співробітник ОМОНу піднімався вже з кров'ю на обличчі.

Суд по обранню Мякішину запобіжного заходу поки не призначався - ще не відомо, пред'являть йому обвинувачення.

Нагадаємо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб. Зокрема, затримали опозиціонерів Олексія Навального та Іллю Яшина.

Зазначимо, викладача історії і суспільствознавства в Єйській гімназії № 14 Олександра Коровайного звільнили після того, як він брав участь в протестному мітингу 12 червня.