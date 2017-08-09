В Росії суд вдруге відмовив Siemens в арешті газових турбін

Компанія вдруге подала заяву про арешт чотирьох турбін через те, що " Технопромекспорт" проводить їхній монтаж

Арбітражний суд Москви вдруге відмовив компанії Siemens у накладанні арешту на турбіни, які відправили в окупований Крим

Про це йдеться у матеріалах справи.

Компанія вдруге подала заяву про арешт чотирьох турбін через те, що " Технопромекспорт" проводить їхній монтаж.

У справі зазначається, що демонтаж ГТУ спричинить значні часові та фінансові витрати, і повернення ГТУ буде скрутним або неможливим.

Крім того, монтаж спірних комплектів ГТУ і їхня подальша експлуатація відповідачем викличе значне зниження вартості спірних ГТУ, бо в цьому випадку обладнання піддасться зносу і буде вважатися колишнім у вживанні. Ця обставина спричинить заподіяння значної шкоди позивачеві", - йдеться в матеріалах справи.

Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".