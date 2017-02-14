В Росії судитимуть хлопця за коментар про "ватників"
У російській прокуратурі заявили, що Гозенко в листопаді 2015 року розмістив чотири коментаря екстремістського характеру в соцмережі "ВКонтакте", - повідомляє інформаційно-аналітичний центр "Сова".
Одним із приводів для кримінальної справи став коментар "Пропоную влаштувати Голокост вати", в якому прокуратура угледіла збудження ненависті і ворожнечі по відношенню до росіян і до групи "ватники".
Як стверджує прокуратура, в коментарях Гозенко експерти виявили "лінгвістичні і психологічні ознаки приниження людської гідності за ознакою національної приналежності", а також "ознаки спонукання до дій насильницького характеру відносно групи осіб національної приналежності".
Зазначимо, що за даними Міжнародної правозахисної групи "Агора", за 2016 рік в Росії за репости, записи і коментарі в соціальних мережах було засуджено майже 300 осіб, 29 з них були засуджені до реальних термінів позбавлення волі.
Нагадаємо, у Росії проти колишнього учителя німецької мови Олександра Бившева, засудженого раніше за публікацію в інтернеті свого вірша на підтримку України, порушили нову кримінальну справу.
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