В Росії Тіллерсон обговорить ситуацію на Донбасі, - Держдепартамент США
Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.
"Держсекретар відвідає Москву, Росія, 12 квітня, де він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими російськими офіційними особами для обговорення України, боротьби з тероризмом, двосторонніх відносин та інші питання, в тому числі КНДР і Сирії", - йдеться у повідомленні.
"Ця поїздка є частиною наших зусиль з підтримки прямих каналів зв'язку з високопоставленими російськими офіційними особами та для того, щоб гарантувати, що позиція США чітко передана, в тому числі щодо наступних кроків реалізації Мінських домовленостей", - наголошено у заяві Держдепартаменту США.
Раніше в МЗС РФ повідомили, що держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає 11-12 квітня Москву для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
В російському МЗС заявили, що планують обговорити ситуацію на Донбасі, але "з акцентом необхідності виконання Києвом своїх зобов'язань в рамках Мінських угод".
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що Сполучені Штати залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.
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