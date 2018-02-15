В Росії у посольства Чехії і Нідерландів прислали конверти з білим порошком, - росЗМІ

Експертиза встановила, що небезпеки він не становить

У приміщення посольства Чехії та Нідерландів у Москві невідомі прислали конверти з підозрілим порошком.

Як повідомляють російські ЗМІ, у середу конверт із білим порошком надіслали у посольство Чехії. З частини будівлі на декілька годин евакуювали людей, інформує ТАСС.

"Співробітники, які мали доступ до конверту, були ізольовані. Був зроблений аналіз складу порошку, в результаті якого підтвердилося, що небезпеки він не становить", - повідомила представниця чеського МЗС Міхаела Лагронова.

У четвер конверт з білим порошком надіслали у посольство Нідерландів в РФ. Посольство продовжує роботу в штатному режимі і перебуває в контакті з російськими спеціальними службами.

"Евакуація не проводиться, посольство працює в штатному режимі", - прокоментували ТАСС нідерландські дипломати.