НОВИНИУ приміщення посольства Чехії та Нідерландів у Москві невідомі прислали конверти з підозрілим порошком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії у посольства Чехії і Нідерландів прислали конверти з білим порошком, - росЗМІ
Експертиза встановила, що небезпеки він не становить
Фото:i.lb.ua
Як повідомляють російські ЗМІ, у середу конверт із білим порошком надіслали у посольство Чехії. З частини будівлі на декілька годин евакуювали людей, інформує ТАСС.
"Співробітники, які мали доступ до конверту, були ізольовані. Був зроблений аналіз складу порошку, в результаті якого підтвердилося, що небезпеки він не становить", - повідомила представниця чеського МЗС Міхаела Лагронова.
У четвер конверт з білим порошком надіслали у посольство Нідерландів в РФ. Посольство продовжує роботу в штатному режимі і перебуває в контакті з російськими спеціальними службами.
"Евакуація не проводиться, посольство працює в штатному режимі", - прокоментували ТАСС нідерландські дипломати.
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