В Росії українцю Грибу інкримінують "підготовку теракту у школі"
Російська газета "Комерсант" повідомила що Грибу пред'явили звинувачення за ч.1 ст.205.1 (сприяння терористичній діяльності).
Посилаючись на дані слідства, видання пише, що Гриб є "прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО і звинувачується в тому, що схиляв свою знайому жительку Краснодарського краю зробити підрив саморобного вибухового пристрою на випускний лінійці в середній школі №26 міста Сочі".
Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.
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