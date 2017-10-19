В Росії українцю Грибу інкримінують "підготовку теракту у школі"

За даними слідства, Гриб є "прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО

Українця Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара, російська влада звинувачує у "підготовці теракту в школі".

Російська газета "Комерсант" повідомила що Грибу пред'явили звинувачення за ч.1 ст.205.1 (сприяння терористичній діяльності).

Посилаючись на дані слідства, видання пише, що Гриб є "прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО і звинувачується в тому, що схиляв свою знайому жительку Краснодарського краю зробити підрив саморобного вибухового пристрою на випускний лінійці в середній школі №26 міста Сочі".

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.