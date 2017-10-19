Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Росії українцю Грибу інкримінують "підготовку теракту у школі"

За даними слідства, Гриб є "прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО
Українця Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара, російська влада звинувачує у "підготовці теракту в школі".
В Росії українцю Грибу інкримінують "підготовку теракту у школі" Павло Гриб. Фото:Twitter

Російська газета "Комерсант" повідомила що Грибу пред'явили звинувачення за ч.1 ст.205.1 (сприяння терористичній діяльності).

Посилаючись на дані слідства, видання пише, що Гриб є "прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО і звинувачується в тому, що схиляв свою знайому жительку Краснодарського краю зробити підрив саморобного вибухового пристрою на випускний лінійці в середній школі №26 міста Сочі".

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.