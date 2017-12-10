В Росії викрали світлофор, щоб влаштувати світломузику на дискотеці
Випадок стався в квітні. Молоді люди поверталися з дискотеки з селища Пісочне і сп'яну потягли світлофор з дороги Ярославль - Рибінськ, "маючи намір в подальшому використовувати табло світлофора для виготовлення світломузики".
"Департаменту транспорту Ярославської області завдано збитків на суму понад 15 000 рублів. Вартість відновлювального ремонту пошкодженого світлофорного об'єкту склала більше 65 000 рублей", - йдеться в повідомленні на сайті обласної прокуратури.
Звинувачені зізналися в розкраданні і показали деталі світлофора, які зберігав удома один з друзів. Справу передано до суду. Молодим людям загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Як повідомляв iPress.ua, на виставці Датське народне мистецтво у львівській національній галереї мистецтв імені Возницького невідомі викрали частину експоната.
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