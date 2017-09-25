В Росії викрили сім'ю канібалів завдяки селфі з людською кінцівкою
Викрити зловмисників вдалося завдяки загубленому мобільному, на якому виявили селфі з останками розчленованої жінки.
"Наразі порушена і розслідується кримінальна справа тільки по одному вбивству невідомої жінки в прикубанському окрузі Краснодара. Підозрюваного затримано. Це той випадок, коли чоловік робив селфі з останками вбитої, а потім мобільник втратив. Зараз перевіряються версії про його причетність до інших нерозкритих з кінця 1990-х років злочинів", - повідомляє Інтерфакс з посиланням на правоохоронців.
При цьому російські ЗМІ зазначають, що зловмисник діяв разом зі своєю дружиною, і наразі вони вже зізналися в декількох десятках вбивств, скоєних з 1999 року.
Згідно з наявною інформацією, своїх жертв сім'я розчленовувала, поїдала і навіть консервувала, докази чого були виявлені у них вдома.
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