В Росії викрили сім'ю канібалів завдяки селфі з людською кінцівкою

У російському Краснодарі затримали чоловіка і дружину, підозрюваних у вбивстві і розчленуванні жінки.

Викрити зловмисників вдалося завдяки загубленому мобільному, на якому виявили селфі з останками розчленованої жінки.

"Наразі порушена і розслідується кримінальна справа тільки по одному вбивству невідомої жінки в прикубанському окрузі Краснодара. Підозрюваного затримано. Це той випадок, коли чоловік робив селфі з останками вбитої, а потім мобільник втратив. Зараз перевіряються версії про його причетність до інших нерозкритих з кінця 1990-х років злочинів", - повідомляє Інтерфакс з посиланням на правоохоронців.

При цьому російські ЗМІ зазначають, що зловмисник діяв разом зі своєю дружиною, і наразі вони вже зізналися в декількох десятках вбивств, скоєних з 1999 року.

Згідно з наявною інформацією, своїх жертв сім'я розчленовувала, поїдала і навіть консервувала, докази чого були виявлені у них вдома.

В квартирі подружжя силовики виявили 19 шматків шкіри і сім пакетів з замороженими останками.