В Росії вирішили забирати дітей за борги

У боржників з числа жителів Зеленодольського району вилучили двох дітей, яких помістили в притулок

Влада Зеленодольського району Татарстану розпорядилися вилучати дітей з сімей, які мають борги за житлово-комунальні послуги.

За словами омбудсмена, вранці 13 січня вона отримала документ районної ради "про те, що необхідно вилучати дітей з сімей, які не платять за комунальні платежі, за електроенергію", - розповіла уповноважений при президенті з прав дитини Анна Кузнецова, - інформує ТАСС.

Кузнєцова вважає це рішення "неприпустимим". У зв'язку з цим вона нагадала про доручення президента вивчити практику необгрунтованого вилучення дітей з сімей, яке він дав за підсумками щорічної прес-конференції.

Забирати дітей у боржників доручив глава Зеленодольського району Олександр Тигін, пише "Вечірня Казань". Видання опублікувало копію відповідного документа, який зобов'язує чиновників "організувати роботу відділу опіки та піклування виконкому Зеленодольського муніципального району по вилученню неповнолітніх дітей, які проживають в житлових приміщеннях з заборгованістю за енергоносії".

Фото: http://www.evening-kazan.ru/

За даними "Вечірньої Казані", в грудні 2016 року у боржників з числа жителів району вилучили двох дітей, яких помістили в притулок.

Виконуючий обов'язки прокурора Татарстану Артем Миколаїв доручив дати правову оцінку районній владі, повідомляє з посиланням на прес-службу наглядового відомства видання KazanFirst.

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