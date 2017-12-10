В Росії висунули звинувачення двом затриманим українським прикордонникам

Двом українським прикордонникам, яких 3 жовтня розшукувала українська Держприкордонслужба, російська сторона пред'явила звинувачення.

Звинувачення пред'явлене в рамках раніше порушеної проти них кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії). Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.

Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.

Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.