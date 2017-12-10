CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвом українським прикордонникам, яких 3 жовтня розшукувала українська Держприкордонслужба, російська сторона пред'явила звинувачення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії висунули звинувачення двом затриманим українським прикордонникам
Їм інкримінують незаконний перетин кордону
Фото: ТАСС
Звинувачення пред'явлене в рамках раніше порушеної проти них кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії). Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.
Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.
Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.
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12 10 2017 12:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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