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В Росії висунули звинувачення двом затриманим українським прикордонникам

Їм інкримінують незаконний перетин кордону
Двом українським прикордонникам, яких 3 жовтня розшукувала українська Держприкордонслужба, російська сторона пред'явила звинувачення.
В Росії висунули звинувачення двом затриманим українським прикордонникам Фото: ТАСС

Звинувачення пред'явлене в рамках раніше порушеної проти них кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії). Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.

Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.

Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.

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12 10 2017 12:22
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