В Росії з українського політвзня Клиха заочно стягнули 100 тисяч рублів

В Росії із незаконно засуджених українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка заочно стягнули 100 тисяч і 150 тисяч рублів відповідно.

"Мати одного з російських солдатів-строковиків, кинутих в новорічний бій в Грозному 31 грудня 1994 року і загиблих там, звернулася з позовом в Тугулимський районний суд Свердловської області. Оскільки раніше вироком чеченського верховного суду "встановлено", що Карпюк та Клих причетні до загибелі її сина, вона просила з них 5 мільйонів. Тугулимський суд присудив їй 250 тисяч. За 23 роки в Росії не знайшлося нікого, хто допоміг би матері вбитого хлопця, поки не натрапили на двох українців", - повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, адвокат розповів про стан здоров’я засудженого Клиха.

"Виглядає він трохи краще, ніж перед етапом з Грозного, але говорить ще більш незв'язно, ніж раніше і зовсім не може утримувати увагу на одній темі. За запитом консульства видали виписку з історії хвороби, вони в тюрмах завжди такі, що нічого не зрозуміло, і скарг немає. Коли восени він потрапив з в'язниці в лікарню, лікували його глюкозою і циклодолом", - зазначив Новіков.

Він додав, що нещодавно український консул зустрівся із Клихом у Верхньоуральській в’язниці.

Нагадаємо, раніше Клих перебував у психлікарні Магнітогорська. Згодом, стан здоров'я засудженого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився - він був у комі шість днів.

Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.

Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.