В Росії заблокували доступ до відео з заявою Макрона щодо російської агресії

Французький президент чітко дав зрозуміти, хто розв'язав війну на Донбасі, що не сподобалося в Росії

Ряд російський інтернет-провайдерів заблокував доступ до відео спільної прес-конференції президента України Петра Порошенка і його французького колеги Еммануеля Макрона на сайті Єлисейського палацу.

Під час спільного виступу президентів, Макрон жорстко розкритикував дії Москви щодо України, назвавши Росію агресором.

"Агресія виходить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми знаходимося", – сказав вчора французький президент.

Адвокат Марк Фейгін зробив скріншот,- повідомляє Ехо Москви.