В Росії заблокували доступ до відео з заявою Макрона щодо російської агресії
Під час спільного виступу президентів, Макрон жорстко розкритикував дії Москви щодо України, назвавши Росію агресором.
"Агресія виходить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми знаходимося", – сказав вчора французький президент.
Адвокат Марк Фейгін зробив скріншот,- повідомляє Ехо Москви.
Нагадаємо, що президент Франції Емманнуель Макрон назвав Росію країною, що здійснює агресію на Донбасі й відібрала в України Кримський півострів.
Також, він заявив, що налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".
У свою чергу, Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.
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