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В Росії заблокували доступ до відео з заявою Макрона щодо російської агресії

Французький президент чітко дав зрозуміти, хто розв'язав війну на Донбасі, що не сподобалося в Росії
Ряд російський інтернет-провайдерів заблокував доступ до відео спільної прес-конференції президента України Петра Порошенка і його французького колеги Еммануеля Макрона на сайті Єлисейського палацу.
В Росії заблокували доступ до відео з заявою Макрона щодо російської агресії Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Під час спільного виступу президентів, Макрон жорстко розкритикував дії Москви щодо України, назвавши Росію агресором.

"Агресія виходить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми знаходимося", – сказав вчора французький президент.

Адвокат Марк Фейгін зробив скріншот,- повідомляє Ехо Москви.

Нагадаємо, що президент Франції Емманнуель Макрон назвав Росію країною, що здійснює агресію на Донбасі й відібрала в України Кримський півострів.

Також, він заявив, що налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

У свою чергу, Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.

 

 

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27 06 2017 14:18
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