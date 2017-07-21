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В Росії заборонили писати в месенджерах анонімно

Користувачів будуть відключати від месенджерів через суд
Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроект про регулювання діяльності месенджерів і фактичну заборону анонімного використання таких додатків.
В Росії заборонили писати в месенджерах анонімно Фото: appleinsider.ru

За законопроект проголосували 373 депутати, троє голосували проти, ще двоє депутатів утрималися, інформує Meduza.

За новим законом розробники месенджерів зобов'язані будуть ідентифікувати користувачів за номером телефону і регулювати поширення повідомлень, в тому числі масових розсилок.

У Держдумі заявляли, що користувачів будуть відключати від месенджерів через суд. Документ набуде чинності з 1 січня 2018 року.

Дума також ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт, щоб їх не можна було купити, не надавши стільниковому оператору достовірні паспортні дані.

Також був ухвалений закон про заборону засобів обходу блокувань, який передбачає блокування анонімайзерів і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів Роскомнадзора. Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і МВС. Закон набуде чинності з 1 листопада 2017 року.

Нагадаємо, у червні глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.

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21 07 2017 12:59
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