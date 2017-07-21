В Росії заборонили писати в месенджерах анонімно

Користувачів будуть відключати від месенджерів через суд

Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроект про регулювання діяльності месенджерів і фактичну заборону анонімного використання таких додатків.

За законопроект проголосували 373 депутати, троє голосували проти, ще двоє депутатів утрималися, інформує Meduza.

За новим законом розробники месенджерів зобов'язані будуть ідентифікувати користувачів за номером телефону і регулювати поширення повідомлень, в тому числі масових розсилок.

У Держдумі заявляли, що користувачів будуть відключати від месенджерів через суд. Документ набуде чинності з 1 січня 2018 року.

Дума також ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт, щоб їх не можна було купити, не надавши стільниковому оператору достовірні паспортні дані.

Також був ухвалений закон про заборону засобів обходу блокувань, який передбачає блокування анонімайзерів і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів Роскомнадзора. Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і МВС. Закон набуде чинності з 1 листопада 2017 року.

Нагадаємо, у червні глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.