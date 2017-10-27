В Росії затримали трьох осіб за банер "Путін ти відповіси за "Норд-Ост" над будівлею уряду

Вдень 27 жовтня в Москві затримали трьох прихильників Олексія Навального за банер зі словами "Путін відповість за" Норд-Ост ", який вони повісили на огорожу біля будівлі уряду.

ОВС-інфо підтверджує, що затримані перебувають в Пресненському відділку поліції.

15 років тому, 23 жовтня 2002 року в Москві під час показу мюзиклу "Норд-Ост" чеченські терористи під керівництвом Мовсара Бараева захопили понад 800 осіб, глядачів і акторів вистави "Норд-Ост", працівників і відвідувачів театрального центру на Дубровці. Вони вимагали виведення російських військ з Чечні.

Через три дні російська влада перервала переговори, а спецслужби взяли будівлю штурмом, попередньо пустивши всередину заколисливий газ, склад якого до цих пір не розкривається. В результаті операції, всі терористи були вбиті, але загинули також 130 осіб з числа заручників, у тому числі 10 дітей. Експерти відзначають, що багато заручників загинули через те, що їм вчасно не була надана медична допомога, і через те, що лікарі не знали, від якого газу вони постраждали. У 2011 році Європейський суд з прав людини виніс вердикт про "неадекватному плануванні" рятувальної операції і "відсутності дієвого розслідування" теракту російською владою.

Теракт на Дубровці став одним з найбільших в історії сучасної Росії, і багато хто чекав, що в Кремлі вшанують пам'ять загиблих. Однак Путін ніяких спеціальних заходів в річницю "Норд-Осту" вирішив не влаштовувати і навіть не приїхав на місце теракту.

Нагадаємо, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.