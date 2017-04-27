В Росії затримали українського екс-депутата Шепелєва

Україна оголосила у міжнародний розшук Олександра Шепелева у 2014 році

У Москві за запитом Інтерполу затримали українського екс-депутата Олександра Шепелєва.

"Українське бюро Інтерполу направило офіційний запит в Росію. Відповіді поки що від Російської Федерації не отримали", – повідомили у прес-службі Нацполіції, пише "УНН".

Зазначимо, Україна оголосила у міжнародний розшук Олександра Шепелева у 2014 році. Його звинувачують у розкраданні коштів, підробці документів, відмиванні доходів, причетності до вбивства та у державній зраді.

Як повідомляв iPress.ua, колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелев погодився співпрацювати зі слідством у Росії й дав показання про деяких українських політиків в обмін на своє звільнення з СІЗО.