В Росії затримали українського екс-депутата Шепелєва
"Українське бюро Інтерполу направило офіційний запит в Росію. Відповіді поки що від Російської Федерації не отримали", – повідомили у прес-службі Нацполіції, пише "УНН".
Зазначимо, Україна оголосила у міжнародний розшук Олександра Шепелева у 2014 році. Його звинувачують у розкраданні коштів, підробці документів, відмиванні доходів, причетності до вбивства та у державній зраді.
Як повідомляв iPress.ua, колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелев погодився співпрацювати зі слідством у Росії й дав показання про деяких українських політиків в обмін на своє звільнення з СІЗО.
13 жовтня колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили притулок в Угорщині, проте країна відхилила це прохання. Згодом Шепелєва затримали в Угорщині і екстрадували в Україну.
Додамо, що Шепелєв був оголошений у міжнародний розшук українськими правоохоронцями.
Згодом він утік з-під варти і був знову затриманий у Росії. У грудні РФ відмовила Україні в екстрадиції Шепелєва.
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