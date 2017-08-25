В Росії затримали заступника глави українського банку, якого розшукує Інтерпол, - Інтерфакс

Поліцейські затримали в Петербурзі одного з керівників українського банку "Фінанси і кредит" Олега Шапкіна, якого розшукує Інтерпол.

"24 серпня 2017 року 18.00 під час здійснення комплексу спільних оперативно-розшукових заходів співробітниками відділу Інтерполу ГУ МВС Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградської області у будинку 58 на набережній річки Мийки був затриманий 53-річний громадянин однієї з сусідніх республік. Встановлено, що він розшукується правоохоронними органами своєї країни за привласнення і розтрату", - повідомляє прес-служба МВС Росії.

Відомство не називає особу затриманого, але за даними джерел агентства "Інтерфакс", чоловік є заступником голови правління українського банку "Фінанси та кредит" Олегом Шапкіним.

Шапкін є в базі Інтерпола. Його розшукують у справі про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Фінансова установа з 18 грудня 2015 року на стадії ліквідації, яка триватиме до 17 грудня 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра, екс-голову Національного банку України Сергія Арбузова.