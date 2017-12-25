В Росії заявили, що обов’язково повернуться в ПАРЄ

Саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ

Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко у понеділок заявила журналістам, що Росія обов’язково повернеться у Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

"Повернемося обов'язково, нам це потрібно. Кому більше - питання непросте. Раді Європи потрібно не менше, ніж Росії, йде діалог, обговорення. У РЄ чітко розуміють, що ми не відійдемо від своєї позиції", - цитує Матвієнко російське інформаційне агентство ТАСС.

Матвієнко зазначила, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ до роботи в ПАРЄ, але йому на заваді стоїть "русофобська, криклива меншість, що займається політиканством".

"У нас терпіння досить, почекаємо, поки поставлять на місце цих "крикунів", які там сидять, будуть прийняті зміни регламенту і забезпечена нормальна робота парламентської структури", - сказала Матвієнко.

Вона додала, що наразі не бачить ніяких причин і підстав для того, щоб Росія вийшла зі складу Ради Європи.

Нагадаємо, 21 листопада Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.