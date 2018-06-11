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В Росії заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату

Пєсков зазначив, що "надзвичайно важливо" те, хто буде керувати так званими "республіками"
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами.
В Росії заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату Фото: tass.ru

Про це він сказав журналістам, коментуючи так звані "вибори" ватажків ОРДЛО, інформує ТАСС.

"Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але воно не безмежне", - визнав представник Кремля.

За його словами, "надзвичайно важливо" те, хто буде керувати так званими "республіками".

Відзначається, що Пєсков поки відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів".

Він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися їх підсумків.

Повідомляється, що коментуючи репліку журналіста про те, що в мінських угодах йдеться про проведення виборів на Донбасі за українським законодавством, прес-секретар Путіна порадив уважно перечитати документ.

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.

Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.

 

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06 11 2018 15:56
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