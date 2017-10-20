В Росії знову заборонили продаж "бояришніка"

Всього 11 днів в Росії можна було легально продавати алкогольні сурогати - так званий "бояришнік". Росспоживнагляд встановив нову заборону на роздрібну торгівлю такою продукцією.

У Росії на 180 діб продовжено заборону на роздрібний продаж спиртовмісної нехарчової продукції. Відповідну постанову випустила глава Росспоживнагляду, головний санітарний лікар Росії Анна Попова. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі опублікування правової інформації.

Під заборону потрапляє спиртовмісна нехарчова продукція, спиртовмісні харчові добавки та ароматизатори з вмістом етилового спирту понад 28% обсягу готової продукції, відзначається в документі.

Нагадаємо, у Росії 9 жовтня закінчився термін заборони на продаж спиртовмісних продуктів, в тому числі концентрату Глоду.

Заборону ввели після того, як у грудні 2016 року в Іркутську було зафіксовано масове отруєння місцевих жителів сурогатним концентратом для ванн Глід - загинули 77 осіб. Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз.

У складі рідини було виявлено смертельно небезпечний метиловий спирт. З тих пір продаж Глоду в Росії булв заборонений.