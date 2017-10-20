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В Росії знову заборонили продаж "бояришніка"

Заборона діятиме півроку
Всього 11 днів в Росії можна було легально продавати алкогольні сурогати - так званий "бояришнік". Росспоживнагляд встановив нову заборону на роздрібну торгівлю такою продукцією.
В Росії знову заборонили продаж "бояришніка" Фото: ТАСС

У Росії на 180 діб продовжено заборону на роздрібний продаж спиртовмісної нехарчової продукції. Відповідну постанову випустила глава Росспоживнагляду, головний санітарний лікар Росії Анна Попова. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі опублікування правової інформації.

Під заборону потрапляє спиртовмісна нехарчова продукція, спиртовмісні харчові добавки та ароматизатори з вмістом етилового спирту понад 28% обсягу готової продукції, відзначається в документі.

Нагадаємо, у Росії 9 жовтня закінчився термін заборони на продаж спиртовмісних продуктів, в тому числі концентрату Глоду.

Заборону ввели після того, як у грудні 2016 року в Іркутську було зафіксовано масове отруєння місцевих жителів сурогатним концентратом для ванн Глід - загинули 77 осіб. Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз. 

У складі рідини було виявлено смертельно небезпечний метиловий спирт. З тих пір продаж Глоду в Росії булв заборонений.

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20 10 2017 12:58
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