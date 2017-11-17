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В Росії шестеро підсудних порізали собі вени під час засідання

Адвокат вважає, що мотивом такого вчинку могло стати тривале слідство у їхній справі
У Росії шестеро обвинувачених у хуліганстві спробували перерізати собі вени на засіданні в Мосміськсуді.
В Росії шестеро підсудних порізали собі вени під час засідання Фото: ТАСС

Про це "Інтерфаксу" повідомив адвокат одного з обвинувачених Шаміль Яндарбаев, пише "Дождь".

"Сьогодні на засіданні шість чоловік порізали собі лезами вени прямо в залі суду. Їм була викликана швидка, надається необхідна допомога", - розповів він.

У прес-службі Мосміськсуду Дощу повідомили, що цю інформацію перевіряють.

За словами адвоката, всі обвинувачені уродженці Чечні. На засіданні суду розглядалося питання про продовження їм терміну арешту. Яндарбаев зазначив, що вони знаходяться під вартою з 2015 року.

"Кожен з них проніс до суду лезо, а під час засідання вони почали різати собі руки", - повідомив адвокат Мерам Телоян, не уточнивши стан обвинувачених. Про це пише ТАСС.

Адвокат вважає, що мотивом такого вчинку могло стати тривале слідство у їхній справі.

6 серпня 2015 року дві групи відвідувачів ресторану "Танукі" стали з'ясовувати стосунки. Після того, як охоронець зробив їм зауваження, вони пішли, але пізніше 25 осіб повернулися в кафе зі зброєю і влаштували там погром. В результаті стрілянини один зі співробітників ресторану був поранений в ногу. Розслідування на контроль брав глава ГУ МВС РФ по Москві на той момент Анатолій Якунін.

В результаті були затримані 11 учасників бійки зі стріляниною, дев'ять з них пізніше були заарештовані.

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17 11 2017 15:17
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