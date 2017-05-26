Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В російській школі першокласника з ДЦП не запросили на останній дзвоник

Раніше хлопчика не кликали і на інші свята, а також для зйомок фотографії класу
В Росії прокуратура проведе перевірку через те, що адміністрація школи № 23 в Єкатеринбурзі не запросила на святкування останнього дзвоника першокласника з діагнозом ДЦП, який вчиться з дому.
В російській школі першокласника з ДЦП не запросили на останній дзвоник Фото: szczecin.gazeta.pl

"Ми проведемо перевірку за фактом дискримінації дитини. Коли мова йде про людей з обмеженими можливостями, у нас найжорсткіший контроль", - повідомила представник свердловської прокуратури Марина Канатова, інформує видання Ura.ru.

Про ситуацію повідомив сайт "66.ru" з посиланням на маму дитини. Жінка розповіла, що раніше її сина не кликали і на інші свята, а також для зйомок фотографії класу.

"Про загальнокласні свята - ну бог з ними, у нас і так все в напруженому графіку. Але вже останній дзвоник у школі!", - сказала вона.

Директор школи заявила, що в адміністрації "не догледіли" і в майбутньому будуть кликати хлопчика на такі заходи. Глава міського управління освіти Катерина Сибірцева принесла вибачення родині.

Нагадаємо, у квітні московська прокуратура почала перевірку у зв'язку з відмовою російської бюджетної авіакомпанії "Перемога" здійснити повітряне перевезення матері з дитиною з особливими потребами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2017 16:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.