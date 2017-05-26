В російській школі першокласника з ДЦП не запросили на останній дзвоник

Раніше хлопчика не кликали і на інші свята, а також для зйомок фотографії класу

В Росії прокуратура проведе перевірку через те, що адміністрація школи № 23 в Єкатеринбурзі не запросила на святкування останнього дзвоника першокласника з діагнозом ДЦП, який вчиться з дому.

"Ми проведемо перевірку за фактом дискримінації дитини. Коли мова йде про людей з обмеженими можливостями, у нас найжорсткіший контроль", - повідомила представник свердловської прокуратури Марина Канатова, інформує видання Ura.ru.

Про ситуацію повідомив сайт "66.ru" з посиланням на маму дитини. Жінка розповіла, що раніше її сина не кликали і на інші свята, а також для зйомок фотографії класу.

"Про загальнокласні свята - ну бог з ними, у нас і так все в напруженому графіку. Але вже останній дзвоник у школі!", - сказала вона.

Директор школи заявила, що в адміністрації "не догледіли" і в майбутньому будуть кликати хлопчика на такі заходи. Глава міського управління освіти Катерина Сибірцева принесла вибачення родині.

Нагадаємо, у квітні московська прокуратура почала перевірку у зв'язку з відмовою російської бюджетної авіакомпанії "Перемога" здійснити повітряне перевезення матері з дитиною з особливими потребами.