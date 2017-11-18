В російському Краснодарі відбулася хресна хода ДАІшників, - ФОТО Захід проводився напередодні Всесвітнього дня пам'яті жертв ДТП

Сьогодні на 140-му кілометрі траси Темрюк - Краснодар в районі станиці Єлизаветинської відбулася хресна хода, в якій взяли участь співробітники ДАІ.

Фото: mitropoliakuban.ru

"Хресною ходою під дзвін дзвонів пересувної дзвіниці пройшли начальник крайового УГБДД Олександр Капустін, співробітники управління Державтоінспекції Краснодарського краю, керівництво та інспектори ДПС крайового центру і представники громадськості", - йдеться в повідомленні митрополії на сайті Кубанської митрополії.

Фото: mitropoliakuban.ru Очолював "молитовний хід" протоієрей Центрального округу Краснодара, настоятель храму преподобного Сергія Радонезького Богдан Черних. "У ході брали участь близько 100 співробітників ДАІ", - уточнила "ТАСС" представник регіонального управління відомства.

Фото: mitropoliakuban.ru

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