CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Мискі у Кемеровській області комунальні служби пофарбували снігову гірку білою фарбою, щоб сніг здавався чистішим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В російському місті сніг пофарбували у білий
Щоб здавався чистим
Фото: скріншот з відео
Місцева мешканка помітила, що снігові гірки, які побудували організатори новорічних свят в міському центрі культури, пофарбовані в білий колір, повідомляє російський канал NK-TV, інформує "Еспресо".
Якщо доторкнутися до стінок споруди, на пальцях залишаються сліди незастигшої фарби.
Гірки пофарбували, щоб на снігу не було помітно вугільного пилу від розрізів, які знаходяться недалеко від міста. Фарбу вже зчистили і тепер на гірці можна кататися, повідомили у прес-службі адміністрації міста.
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19 12 2018 14:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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